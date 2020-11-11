أربيل.. ذوو ضحايا البيشمركة غاضبون يحرقون ملابس "قديمة" منحتها لهم منظمة

شفق نيوز/ اقدم العشرات من ذوي ضحايا قوات البيشمركة يوم الأربعاء على حرق ملابس منحتها لهم منظمة خيرية قالوا إنها قديمة وبالية في ردة فعل غاضبة إزاء هذا التصرف الذي وصفوه بغير اللائق.

وكانت منظمة "ريكاى سه ركه وتن"- "طريق النصر"- وهي من منظمات المجتمع المدني في دهوك ابلغت 230 عائلة من ذوي الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في الحرب ضد داعش بانها ستقدم لهم مساعدات انسانية بتمويل امريكي.

وبحسب مصدر كان موجودا في المكان قال لوكالة شفق نيوز، إن الأسر حضرت وعندما تسلمت المساعدات عرفت بانها ملابس قديمة ولاتصلح للارتداء فقاموا باحراقها امام مبنى مستشفى البيشمركة في مدينة اربيل.

وقالت امرأة من ذوي الشهداء لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه اهانة لذوي الشهداء وللاسف مازال هناك اناس يتاجرون بدماء ازواجنا في وقت اطفالنا بحاجة الى كل شيء".

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من المنظمة المذكورة.