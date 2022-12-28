أربيل: خلال العام 2022 حققنا أعلى معدل في تنفيذ المشاريع الخدمية

شفق نيوز/ اعتبرت قائممقامية قضاء أربيل/المركز، يوم الأربعاء، أن العام 2022 الذي شارف على الإنتهاء سجل أعلى معدل في إنجاز المشاريع الخدمية بمختلف المجالات.

وقال قائممقام أربيل نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده اليوم استعرض من خلاله النشاطات والفعاليات التي قامت بها القائممقامية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن قضاء اربيل اكبر الاقضية في المحافظة وحدوده تمتد من مركز المدينة إلى ناحيتي شمامك وبحركه إضافة إلى أكثر من 100 قرية.

وأضاف أن الأموال التي أُنفقت على المشاريع الخدمية المختلفة خلال هذا العام بلغت 42 مليار دينار، مردفا بالقول إن أعلى معدل في انجاز المشاريع تحقق خلال العام 2022، ونأمل في العام 2023 أن تتصاعد وتيرة انجاز المشاريع أكثر وفقا للخطة المعدة لذلك.

وتابع عبد الحميد بالقول إن لجنة القائممقامية المشرفة على متابعة الاسواق والاماكن العامة أغلقت 348 محلا مخالفا خلال العام 2022.