أربيل.. خلاف على رصف سيارة ينتهي بمقتل شخصين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن مقتل شخص بسبب خلاف على رصف سيارة في مرآب احد المطاعم وسط المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ان تلقت قوات مديرية شرطة محافظة اربيل الليلة ابلاغا بوقوع مشاجرة في الشارع المائة متري قرب مطار اربيل الدولي، توجهت على الفور الى محل الحادث وتبين لها ان مواطنين باسم (ح ج م) و(و ح أ) قتلا بسبب خلاف على ركن سيارة في مرآب احد المطاعم".

واضاف البيان ان فرق الشرطة متواجدة حاليا في محل الحادث وبعد تحقيق دقيق ستقوم لاحقا بنشر معلومات مفصلة بهذا الصدد.

وفي وقت سابق اليوم كان شهود عيان قد أبلغوا مراسل وكالة شفق نيوز بأن الحادث تسبب بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح.