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أربيل .. حملة تطعيم ضد كورونا لفئة أكثر عرضة للإصابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T08:30:08+0000
أربيل .. حملة تطعيم ضد كورونا لفئة أكثر عرضة للإصابة

شفق نيوز/ باشرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس بحملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا في دار المسنين بمحافظة أربيل.

وقال مدير عام الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوسف جاوشين في مؤتمر صحفي عقده على هامش الحملة، إن 40 مسناً في الدار يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا"، مردفا بالقول إنه بعد مضي 12 أسبوعا ستقلون الجرعة الثانية.

ونوه إلى أن ستة من المسنين أُصيبوا سابقاً بالفيروس في الدار، ولكن تمكنا من تدارك الوضع والسيطرة عليه.

جاوشين أكد أن المسنين احدى الفئات الاكثر عرضة للاصابة بكورونا، ولهذا حاولنا منذ بداية ظهور الفيروس وقايتهم.

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