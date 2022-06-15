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أربيل.. حملة الشهادات العليا يطالبون بتعيينهم على ملاك التعليم العالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T09:55:57+0000
أربيل.. حملة الشهادات العليا يطالبون بتعيينهم على ملاك التعليم العالي

شفق نيوز/ نفذ العشرات من حملة الشهادات العليا يوم الاربعاء، اعتصاما امام مدخل مجلس الوزراء بحكومة إقليم كوردستان للمطالبة بتعيينهم على ملاك وزارة التعليم العالي في الإقليم.

وقال سرور أبوبكر أحمد المتحدث باسم المعتصمين لوكالة شفق نيوز؛ "منذ عام قدمنا طلبا الى مجلس الوزراء غير أن قضيتنا لم تدرج في برنامج مجلس الوزراء لتحديد مصيرنا، ولهذا قررنا اليوم الاعتصام أمام مجلس الوزراء ونطالب بلقاء رئيس الحكومة ونائبه لاتخاذ قرار في ملفنا".

وأشار إلى ان "هؤلاء من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه اكملوا دراساتهم العليا في خارج البلاد وعلى نفقتهم الخاصة وتم معادلة شهاداتهم ولكن لم يتم تعيينهم على ملاك الوزارة لعدم وجود أماكن شاغرة حسب ما تدعيه الوزارة".

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