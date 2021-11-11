أربيل: حكومة إقليم كوردستان مستمرة باتباع نظام السوق الحر

شفق نيوز/ ذكر محافظ اربيل أوميد خوشناو يوم الخميس بأن حكومة إقليم كوردستان تتبع نظام السوق الحر، وأنها ستواصل العمل بالتعاملات التجارية بنفس هذا النظام.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع غرفة التجارة في أربيل، إن هناك علاقة جيدة بين تجار كوردستان وحكومة الاقليم، مردفا بالقول إن الحكومة تتبع نظام السوق الحر وتواصل العمليات التجارية بنفس النظام، وكذلك تأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات التجار، وتنظم أعمالهم وفقا لسياسة السوق في كوردستان.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تمتين العلاقات بين القطاعين الخاص والعام، وتسعى لتقديم المزيد من التسهيلات عبر اتخاذ القرارات المناسبة لمواصلة العمل التجاري في الاقليم.

وتُعتبر السوق الحر (بالإنجليزية: Free market)‏ نظامًا تُنظّم فيه أسعار السلع والبضائع ذاتيًا بواسطة السوق المفتوحة والمستهلكين أيضًا.