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أربيل: حكومة الإقليم ستبني سدوداً لإنهاء أزمة نقص المياه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T11:42:57+0000
أربيل: حكومة الإقليم ستبني سدوداً لإنهاء أزمة نقص المياه

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم السبت أن حكومة الإقليم ماضية في بناء سدود للحيلولة دون تكرار أزمة المياه.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي خلال وضعه الحجر الأساس لمشروع خدمي في قضاء جومان في أربيل، إن من بين المشاريع الاستراتيجية هي بناء عدد من السدود قد صدرت توجيهات بذلك من مجلس وزراء الإقليم، مردفا بالقول، إن مجلس الوزراء سيجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة مصادر المياه، والحفاظ عليها.

وشدد على أنه لا ينبغي هدر المياه في الاقليم لذا وبتوصية من رئيس الحكومة تشكلت لجنة في مجلس الوزراء متخصصة لمتابعة أزمة المياه،والتي بدورها قد عقدت عددا من الاجتماعات.

خوشناو تابع بالقول ان هذه اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث القرارات والملاحظات الصادرة من الجهات المعنية في مسألة توفير وحماية المياه وبناء السدود.

كما أشار رئيس الحكومة المحلية لأربيل إلى أنه "ولدراسة الموضوع بجوانبه كافة سينعقد مؤتمر علمي حول المياه"، مؤكدا أن ما يتمخض عن هذا المؤتمر من توصيات ستعتمدها اللجنة الحكومية المختصة كبرنامج عمل لها.

وكان خوشناو قد أعلن في مطلع شهر تموز الماضي عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.

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