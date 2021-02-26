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أربيل.. حفل زفاف يتحول إلى "ميدان عراك" بالسلاح الأبيض ويخلف 8 إصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-26T20:07:23+0000
أربيل.. حفل زفاف يتحول إلى "ميدان عراك" بالسلاح الأبيض ويخلف 8 إصابات

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الجمعة، بأن حفل زفاف في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل تحول إلى "ميدان عراك" بالسلاح الأبيض، مشيرين الى وقوع إصابات.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "ملاسنة كلامية حدثت بين أُسرتين خلال مراسم حفل الزفاف تطورت فيما بعد إلى عراك بالسلاح الأبيض اصيب على اثرها 8 أشخاص بجروح".

بدوره قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إنه "في حدود الساعة الخامسة مساء تم نقل الجرحى إلى مستشفى ناحية حرير وبعد تلقيهم العلاج الأولي غادر خمسة منهم إلى منازلهم بينما نُقل الآخرون إلى مستشفى أربيل لإصابتهم البليغة".

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