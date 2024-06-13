أربيل.. حريق مصفاة النفط مستمر وإصابات تلحق برجال الإطفاء (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تواصل فرق الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، جهودها لاحتواء حريق ضخم اندلع في مصفاة للنفط على الطريق مع بلدة كوير.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الحريق التهم مخازن للوقود ومصافٍ للزفت، وما زالت المحاولات مستمرة بعد مرور 15 ساعة من اندلاع الحريق.

وبين، أن أكثر من 10 رجال إطفاء قد تعرضوا لإصابات، فضلا عن تضرر ثلاث سيارات إطفاء خلال محاولاتهم للسيطرة على الحريق، الذي تسبب في تدمير مساحات واسعة من المصفاة.

وأكد مراسلنا أن رجال الإطفاء يواصلون جهودهم في المنطقة، مع استمرار اشتعال النيران وتوسعها في حدود الخزان المتأثر، موضحا أنه لم يتم تحديد سبب الاشتعال بعد.

ومساء أمس، أخبر مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بأن الحريق اندلع قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء في مصفاة نفط على طريق كوير – أربيل، وهرعت فرق الدفاع المدني لمكافحة النيران وإخمادها.

ولاحقاً، أبلغ مصدر في مديرية الدفاع المدني بأربيل، أن الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل، وأن 6 فرق من الدفاع المدني تحاول احتواء ألسنة اللهب ومنع توسع الحريق.