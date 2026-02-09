أربيل.. حريق كبير يلتهم معرضاً للسيارات الحديثة

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة أربيل، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل معرض للسيارات الحديثة (صفر كيلومتر) على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة أربيل وقضاء خبات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران نشبت بشكل مفاجئ في معرض للسيارات يضم مركبات حديثة، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة"، مبيناً أن "طبيعة المواد الموجودة في المعرض ساعدت على سرعة انتشار ألسنة اللهب".

وأضاف أن "خمس فرق تابعة للدفاع المدني استنفرت جهودها وتعمل حالياً في الموقع وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى المباني والمعارض المجاورة".

وأشار إلى "عدم تسجيل إصابات بشرية حتى اللحظة، فيما ستفتح السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث بعد إتمام عملية الإخماد".