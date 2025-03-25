أربيل.. حريق بمزرعة في بارزان يتسبب بنفوق 10 آلاف دجاجة (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بأن حريقًا اندلع مساء أمس في قرية ريشي التابعة لمنطقة بارزاني بمحافظة أربيل، نتيجة تماس كهربائي، أدى إلى احتراق مزرعة لتربية الدواجن بالكامل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق أسفر عن نفوق نحو 10 آلاف دجاجة"، مشيراً إلى أن "فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران، إلا أن الحريق أتى على المزرعة بالكامل قبل التمكن من إخماده".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، لكنه تسبب بخسائر مادية كبيرة لأصحاب المزرعة"، مؤكداً أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقًا في الحادث".