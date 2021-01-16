أربيل.. أحد المتهمين يدلي باعترافاته في "معركة الباجة"

شفق نيوز/ أدلى أحد المتهمين بالمهاجمة على عدة مطاعم في أربيل باعترافاته في الحادثة التي كادت أن تخلف مجزرة وأثارت ردود فعل واسعة بإقليم كوردستان.

وقال المتهم في تصريح متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، يوم السبت، إنه ذهب برفقة ثلاثة أشخاص آخرين لتناول الطعام في مطعم وطلبوا وجبة "باجبة".

وأضاف إن "صاحب المطعم وعماله وعمال عدد من المطاعم المجاورة انهالوا عليهم بالضرب، ولولا أنهم تمكنوا من الفرار لتعرضوا إلى القتل"، مشيراً إلى أنه تعرض لإصابة أسفل عينه جراء ضربة بأخمص المسدس.

وأشار المتهم، الذي بدا على وجهه آثار ضربة أسفل عينه، إلى أنه وزملاؤه توعدوا بالانتقام بعد الشجار وعادوا بعد فترة وأطلقوا نحو خمسين طلقة باتجاه المطعم والمطاعم المجاورة.

وبشأن اعتقاله، قال إن قوات الاسايش (الآمن) حاصرت سيارته ما اضطره إلى تسليم نفسه، داعياً زملاءه المتهمون إلى تسليم أنفسهم أيضا.

وقال إن بقية المتهمين من زملائه فروا إلى رانيا ورابرين.

وكانت عدة مطاعم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قد تعرضت، الجمعة، لوابل من الرصاص، نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص قصدوا صباح اليوم مطعم "سامال" قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الپاچة"، إلا أن العاملين اخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

و"الپاچة" أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضاف الشهود أن الغضب بدا على اولئك الاشخاص وتحول الأمر إلى ملاسنة كلامية مع صاحب المطعم، سرعان ما تطور الأمر إلى شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى.

وقال الشهود "من حسن الحظ لم يكن هناك زبائن داخل المطاعم، وإلا لتحول الأمر إلى مجزرة".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز إن أصحاب المطاعم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكاوى ضد المهاجمين على الحادث، الذي تسبب بأضرار مادية فقط.