أربيل.. إحباط هجوم بـ"مسيّرة" مجهولة وسقوط حطامها في حي سكني (فيديو)

تصدت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد شهود عيان بسقوط حطام الطائرة في حي (32 بارك) وسط المدينة، مما أسفر عن أضرار مادية طفيفة دون تسجيل إصابات بشرية، في حادثة تأتي وسط تصاعد ملحوظ للتوترات الأمنية في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من الحادثة، بانت فيه النيران وهي تشتعل في أجزاء من الحطام المتناثر، قبل أن تتم السيطرة على الموقف.