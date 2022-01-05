أربيل.. جمع ومعالجة اكثر من 600 الف طن نفايات خلال عام واحد

شفق نيوز/ كشفت رئاسة بلدية اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن جمع اكثر من 600 الف طن من النفايات داخل المدينة خلال العام الماضي.

وأظهر احصاء لرئاسة البلدية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن سنة 2021 وفي داخل مدينة اربيل لوحدها قامت الفرق البلدية بجمع اكثر من 600 الف طن من النفايات، وتوزيع اكثر من 1000 سلة مهملات على الاماكن العامة والمدارس.

وأضاف الاحصاء، أن تلك النفايات التي تم جمعها ارسالت إلى مجمع نفايات كاني قرزاله بهدف معالجتها، فضلاً عن ادارة عملية تنظيف المناطق المتضررة التي خلفتها فيضانات اربيل حيث عملت الفرق البلدية لمدة 10 ايام في المناطق المتضررة لتنظيفها.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد أيضاً تقديم الخدمات المجانية لمدة 24 ساعة في اليوم لجمع النفايات لأول مرة على مستوى العراق في مدينة اربيل.