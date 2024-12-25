أربيل.. جماهير حاشدة "خلف الشاشات" لمواجهة مباراة العراق والبحرين (صور)

شفق نيوز/ تجمعت العشرات من الجماهير العراقية، مساء الأربعاء، لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره البحريني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج بنسختها 26 التي تحتضنها الكويت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجماهير العراقية تجمعت بكثافة في مقاهي مدينة أربيل لتشجيع المنتخب العراقي في هذه المباراة الحاسمة والتي قد تسفر عن ضمان تأهل أسود الرافدين إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأضاف أن التجمعات تتضمن التشجيع والهتافات مع أمنيات بفوز المنتخب في هذه المباراة.