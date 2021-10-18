أربيل.. جراحون كورد يجرون أول عملية من نوعها بالشرق الأوسط

شفق نيوز/ لاول المرة في العراق والشرق الاوسط، اجرى فريق من الجراحين الكورد عملية للقلب في مدينة اربيل.

وقال الطبيب الخبير بجراحة القلب والشرايين هيمن عبدالرحمن في مؤتمر صحفي، انه للمرة الاولى في العراق والشرق الاوسط تمكن فريق جراحي كوردي من اجراء عملية للقلب بالناظور من دون فتح الصدر والشرايين الذي كان سابقا يتطلب فتح الصدر وكسر عظام القفص الصدري وكذلك فتح اليد او الساق من اجل الحصول على الشريان.

واضاف عبدالرحمن انهم تمكنوا من اجراء اربع عمليات قلب بالناظور وان حالة المرضى حاليا مستقرة، مبينا ان مريضين كانا بحاجة إلى زرع الصمام ومريضين آخرين بحاجة الى شرايين للقلب وتم اخذها من الصدر وربطها بالقلب، وان حجم التجميع كان بحاجة الى 5-6 سنتيمرات.

وتابع ان فوائد جراحة القلب بالناظور كثيرة كونها تجنب المريض المشكلات والاثار الجانبية لفتح الصدر والاطراف ومن الخيوط والادوات التي تستخدم في العمليات الاخرى الخاصة بفتح الصدر وكانت تتسبب بمشكلات جانبية للمريض وكذلك في الوقت نفسه مخاوف المريض من كسر عظام الصدر والتي كانت سببا لامتناع المريض عن اجراء العملية، مؤكدا ان المواطنين لم يعودوا بحاجة الى السفر للخارج لاجراء مثل هذه العمليات.