أربيل.. جبل سفين يتحول إلى وجهة سياحية بعد تساقط الثلوج (صور)

شفق نيوز/ مع تساقط الثلوج الكثيفة، بات جبل سفين في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل وجهة مفضلة لسكان إقليم كوردستان والزوار من مختلف المحافظات العراقية، حيث توافدت العشرات من العائلات والشباب للاستمتاع بالأجواء الشتوية الساحرة والتزلج على الجليد.

متعة الثلوج والمغامرات

وشهد قضاء شقلاوة والمناطق التابعة له خلال الأيام الماضية حركة سياحية نشطة، حيث تجمّع الزوار لالتقاط الصور التذكارية واللعب بالثلج، كما انتشرت أكشاك بيع المشروبات الساخنة والمأكولات المحلية، ما أضفى أجواءً دافئة على المكان رغم البرد القارس.

هيوا، أحد زوار الجبل من أربيل، قال في حديثه لوكالة شفق نيوز "في كل عام، بعد تساقط الثلوج، نأتي إلى جبل سفين للاستمتاع بجمال الطبيعة. هذا المكان يشبه المناطق السياحية في أوروبا".

أما علي، القادم من بغداد مع عائلته، فقد عبّر لوكالة شفق نيوز، عن إعجابه بالمناظر الخلابة، قائلاً "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها شقلاوة في الشتاء، والمنظر هنا مذهل. نشعر وكأننا في عالم آخر".

كما تحدثت رُبى لوكالة شفق نيوز، وهي شابة من البصرة تزور الجبل لأول مرة، قائلة "لم أرَ الثلوج من قبل في محافظتي، لذا كانت هذه التجربة رائعة. الأجواء هنا جميلة جداً، والناس ودودون".

وجهة سياحية شتوية مفضلة

ويُعد جبل سفين من أهم الوجهات السياحية في إقليم كوردستان، حيث يجذب الزوار على مدار العام، لكنه يصبح أكثر تميزاً في الشتاء مع تغطية الثلوج لقممه، مما يجعله مكاناً مثالياً لمحبي الطبيعة والمغامرات الشتوية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز مناظر الثلوج وإقبال السياح والمواطنين إلى المكان.