أربيل..  جبل "سفين" وجهة سياحية للأسر العراقية مع الهطول الثلجي (صور)

شفق نيوز / كشف مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، عن زيارة عدد كبير من الأسر من وسط وجنوب العراق ومن محافظة أربيل جبل "سفين" في قضاء شقلاوة للسياحة بالتزامن مع هطول الثلوج، مبينا ان القوات الأمنية تعمل على انسيابية المرور.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن عدداً كبيراً من الأسر من مناطق أربيل المختلفة كذلك السائحين من وسط وجنوب العراق يسافرون للسياحة في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل وتحديداً إلى جبل سفين منذ 3 أيام ولحد الآن.

وأضاف المراسل ان المواطنين يقضون اوقاتاً ممتعة على الجبل الذي يتوسط القضاء ويلتقطون الصور التذكارية خصوصا بعد أن غطته الثلوج، مبينا ان الطريق الرابط بين قضاء شقلاوة ومدينة أربيل يتميز بتواجد بالقوات الأمنية وشرطة المرور لمساعدة المواطنين على المرور بانسيابية من والى أربيل.