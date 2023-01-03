أربيل تؤيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية بكوردستان

شفق نيوز/ أعرب رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، عن تأييد إدارته إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، "للأسف لم نتمكن من اجراء انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي بسبب عدم التوصل الى اتفاق جذري بين الأطراف السياسية".

وأضاف "نأمل تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وأن تتوصل الكتل والأطراف السياسية الى اتفاق مثمر لاجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال هذا العام وكما هو متوقع لأنه مضت مدة طويلة على عدم إجرائها".

وتابع خوشناو بالقول، إن "إدارة محافظة أربيل تدعم تماماً اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع انتخابات برلمان كوردستان".

وكان برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.