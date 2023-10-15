أربيل تُنفّذ مشروعاً هو الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.. صور

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ مشروع خدمي للمكفوفين لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.

وقال خوشناو في بيان اليوم، إنه بناءً على توصية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كان من مبادئ عمل التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولهذا الغرض، ومن أجل مواصلة تطوير المجتمع وتقديم خدمات متنوعة لجميع طبقاته، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في أربيل، فإنه وفقا للمعايير الدولية، سيتم الأسبوع المقبل البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ممرات مرورية خاصة للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأرفق خوشناو بيانه بمجموعة من الصور كنموذج للمشروع وتقوم وكالة شفق نيوز بنشرها كما هو مبيّن أدناه: