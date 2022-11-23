سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تُلزم شركات الغاز بالتسجيل لدى وزارة الداخلية وتراجع المنظومات بالمحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T09:04:04+0000
أربيل تُلزم شركات الغاز بالتسجيل لدى وزارة الداخلية وتراجع المنظومات بالمحافظة

شفق نيوز/ وجهت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الشركات العاملة في تجهيز الغاز المسال بالتسجيل لدى وزارة الداخلية بهدف اتباع الإجراءات التي تصدرها الوزارة من أجل تفادي الانفجارات التي شهدتها محافظتا السليمانية ودهوك.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظة عقدت إجتماعاً موسعا من محورين بشأن حوادث محافظتي السليمانية ودهوك والاستعدادات المتخذة في اربيل للحيلولة دون وقوع مثل هكذا كوارث في عاصمة الإقليم.

وأوضح أن المحور الأول من الاجتماع كان مخصصا مع مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الغاز، والمحور الثاني كان مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم.

وأضاف خوشناو أنه، في المحور الأول توصلنا إلى اتفاق مع تلك الشركات بتحديد منسق عنها، وأن تُجرى مراجعة لها، و يتعين عليها ومن اليوم وعلى الرغم من أنها مجازة من قبل وزارة الثروات الطبيعية أن يتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية أيضا لإتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة الأخيرة.

ووفقا للمحافظ فإنه تقرر ايضا تشكيل لجنتين في كل محافظة، اللجنة الأولى هي من عدة وزارات معنية اضافة الى الدفاع المدني واللجنة الثانية هي لجنة فنية.

وتابع بالقول إنه، سنقوم بمراجعة جميع الأماكن الخاصة والعامة التي تحتوي على منظومات عاز، داعيا المواطنين الى مراجعة الشركات التي اشتروا منها هذه المنظومات لمعالجة أي خلل.

وكان خوشناو قد أعلن، أمس الثلاثاء، اتخاذ تدابير وإجراءات لتفادي وقوع حوادث انفجارات الغاز، مضيفا أن المحافظة أصدرت 9 قرارات بهذا الصدد.

وأمس وبعد وقوع حادثة انفجار منظومة الغاز في قسم داخلي بدهوك، وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الحكومات المحلية والإدارات المستقلة في كوردستان بإيقاف العمل بمنظومات الغاز.

related

داخلية الإقليم: قوشتبه قُصفت من مناطق سيطرة القوات العراقية وندعوها لدرء الفتنة

Date: 2021-08-25 09:34:25
داخلية الإقليم: قوشتبه قُصفت من مناطق سيطرة القوات العراقية وندعوها لدرء الفتنة

أربيل تطلق تحذيرا من تكرار سيناريو ريان المغربي

Date: 2022-02-09 09:24:50
أربيل تطلق تحذيرا من تكرار سيناريو ريان المغربي

بعد مواجهة مسلحة داخل مدرسة .. أربيل تطيح برجل حاول قتل زوجته ومدير المدرسة

Date: 2021-03-11 07:56:18
بعد مواجهة مسلحة داخل مدرسة .. أربيل تطيح برجل حاول قتل زوجته ومدير المدرسة

قتيلان وجرحى بالقصف الذي استهدف مقار حزب كوردي إيراني معارض في كويسنجق بأربيل

Date: 2022-09-28 08:15:46
قتيلان وجرحى بالقصف الذي استهدف مقار حزب كوردي إيراني معارض في كويسنجق بأربيل

تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-10 11:51:43
تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

مديرية المرور بإقليم كوردستان تجري تعديلاً على لوحات تسجيل السيارات الجديدة

Date: 2022-05-12 09:25:30
مديرية المرور بإقليم كوردستان تجري تعديلاً على لوحات تسجيل السيارات الجديدة

حكومة اربيل تعلق على زيادة الاصابات بكورونا: ليس أمامنا سوى ارتداء الكمامة

Date: 2020-08-15 09:41:36
حكومة اربيل تعلق على زيادة الاصابات بكورونا: ليس أمامنا سوى ارتداء الكمامة

أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام

Date: 2022-07-06 08:20:59
أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام