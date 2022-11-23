أربيل تُلزم شركات الغاز بالتسجيل لدى وزارة الداخلية وتراجع المنظومات بالمحافظة

شفق نيوز/ وجهت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الشركات العاملة في تجهيز الغاز المسال بالتسجيل لدى وزارة الداخلية بهدف اتباع الإجراءات التي تصدرها الوزارة من أجل تفادي الانفجارات التي شهدتها محافظتا السليمانية ودهوك.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظة عقدت إجتماعاً موسعا من محورين بشأن حوادث محافظتي السليمانية ودهوك والاستعدادات المتخذة في اربيل للحيلولة دون وقوع مثل هكذا كوارث في عاصمة الإقليم.

وأوضح أن المحور الأول من الاجتماع كان مخصصا مع مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الغاز، والمحور الثاني كان مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم.

وأضاف خوشناو أنه، في المحور الأول توصلنا إلى اتفاق مع تلك الشركات بتحديد منسق عنها، وأن تُجرى مراجعة لها، و يتعين عليها ومن اليوم وعلى الرغم من أنها مجازة من قبل وزارة الثروات الطبيعية أن يتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية أيضا لإتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة الأخيرة.

ووفقا للمحافظ فإنه تقرر ايضا تشكيل لجنتين في كل محافظة، اللجنة الأولى هي من عدة وزارات معنية اضافة الى الدفاع المدني واللجنة الثانية هي لجنة فنية.

وتابع بالقول إنه، سنقوم بمراجعة جميع الأماكن الخاصة والعامة التي تحتوي على منظومات عاز، داعيا المواطنين الى مراجعة الشركات التي اشتروا منها هذه المنظومات لمعالجة أي خلل.

وكان خوشناو قد أعلن، أمس الثلاثاء، اتخاذ تدابير وإجراءات لتفادي وقوع حوادث انفجارات الغاز، مضيفا أن المحافظة أصدرت 9 قرارات بهذا الصدد.

وأمس وبعد وقوع حادثة انفجار منظومة الغاز في قسم داخلي بدهوك، وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الحكومات المحلية والإدارات المستقلة في كوردستان بإيقاف العمل بمنظومات الغاز.