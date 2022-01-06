أربيل تؤكد مواصلة البحث عن رضيع جرفته سيول الأمطار

شفق نيوز/ أكد محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الخميس، أن عمليات البحث عن الطفل الرضيع الذي جرفته السيول التي اجتاحت عاصمة اقليم كوردستان قبل نحو 20 يوماً، مبيناً أن ذوي الضحية أوميد شامل الذي عُثر على جثته سيتسلمونه بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "حاليا جميع الجهود مستنفرة من قبل فرق الدفاع المدني والمؤسسات الاخرى للعثور على الرضيع دانر بنز الذي جرفته السيول، ولن تتوقف المحاولات لحين العثور عليها".

وفيما يتعلق بجثة الراعي اوميد شامل الذي جرفته السيول هو الآخر، أوضح خوشناو "بعد ثلاثة اسابيع تم العثور على جثة الراحل اوميد شامل، مع انها كارثة كبيرة ولكن بالعثور على جثته ستخفف من معاناة عائلته وبعد اكمال الاجراءات الطبية في الطب العدلي ستسلم الجثة الى ذويه".

وزار خوشناو مديرية الطب العدلي بعد العثور على جثة الراعي اوميد شامل الذي فقد اثناء فيضانات اربيل وتم العثور على جثته اليوم.

واجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة 21 مليار دينار.