أربيل تؤكد الحاجة لتنسيق كبير مع بغداد في القطاع الصحي

شفق نيوز/ اكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الاربعاء، الحاجة لتنسيق كبير مع وزارة الصحة الاتحادية في القطاع الصحي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة الاتحادي صالح الحسناوي في مدينة اربيل التي وصلها صباح اليوم الأربعاء.

وقال برزنجي في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القطاع الصحي يحتاج الى تنسيق كبير ولدينا عمل مشترك مع وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية وكان ذلك ضمن برنامج الكابينة التاسعة لتعزيز العلاقة".

واضاف ان "زيارة الوزير مهمة جدا لأن اقليم كوردستان يعد مكانا لاستقبال الكثير من المرضى ليس فقط داخل للإقليم، بل أن 40 الى 50 بالمئة من الذين يزورون المستشفيات في كوردستان هم من خارج الاقليم".

من جانبه قال وزير الصحة الاتحادي صالح الحسناوي في المؤتمر نفسه إن "الزيارة تأتي لمناقشة الواقع الصحي والمشاكل المشتركة والتطلعات المستقبلية لمواجهة الأزمات الصحية".

واضاف، "تناقشنا حول الكثير من الأمور المتعلقة بالأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية والمشاكل الصحية وزرنا المستشفيات واطلعنا على الواقع الصحي واستمعنا مباشرة الى العاملين في المستشفيات حول المشاكل الصحية الموجودة".