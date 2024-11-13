أربيل تؤكد التزام بغداد بإرسال رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من 2024

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشاوا هورامي، مساء اليوم الأربعاء، رغبة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في حلّ الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى نية الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.

وفي تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أشار هورامي إلى أن زيارة السوداني لأربيل خطوة إيجابية، وحكومة الإقليم تأمل أن تسهم الزيارة في معالجة التحديات المتعلقة بالملف المالي.

وحول ملف الرواتب، أكد هورامي أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قد تواصل مع السوداني، مشيراً إلى أن حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية ترفضان ربط مسألة الرواتب بأي خلافات أخرى.

واستشهد بقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على وجوب منح موظفي الإقليم حقوقهم المالية أسوةً بباقي المحافظات العراقية.

وأوضح هورامي أيضاً أن وفداً فنياً من حكومة الإقليم ما يزال في بغداد لمناقشة الجوانب الفنية المرتبطة بالرواتب مع وزارة المالية العراقية، مؤكداً أن السوداني شدد على ضرورة الالتزام بإرسال الرواتب في وقتها دون تأخير أو تعقيد.

يأتي هذا التطور في إطار الجهود المتواصلة لحل الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، حيث يشكل ملف الرواتب أحد أبرز القضايا العالقة بين الجانبين.

وقد سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً يقضي بضرورة شمول موظفي إقليم كوردستان برواتب الحكومة الاتحادية، وسط دعوات متكررة من حكومة الإقليم لإيجاد حل دائم وعادل لهذا الملف الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة، ثم توجه مساء إلى محافظة السليمانية التي التقى فيها بنائب رئيس حكومة كوردستان قوباد طالباني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وعدداً من أعضاء المكتب السياسي للحزب.