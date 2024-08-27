أربيل تُشكِّل لجنةً تحقيقةً بحادثة حريق سوق "كماليات السيارات"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع مساء أمس في سوق "كماليات السيارات"، وتقدير الأضرار الناجمة عنه.

وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارته مكان الحادث، ان الحريق لم يسفر عن أية خسائر بالأرواح.

وأثنى على فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني التي هرعت إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق بعد نحو ثماني ساعات من نشوبه.

وأضاف خوشناو، أنه لا تزال أسباب الحريق مجهولة، مشيرا الى تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحديد الأسباب وتقدير الأضرار.

وكانت مديرية الدفاع المدني في اربيل قد أفادت، مساء أمس الاثنين، باندلاع حريق في محال لبيع كماليات السيارات في المدينة، مبينة أن الحادث لم يسفر عن اية خسائر بشرية.

وشهدت أربيل منذ بداية العام الحالي تسجيل قرابة ألف حريق بحسب الدفاع المدني، كانت أغلبها "مفتعلة" أو بسبب تماس كهربائي.

وكان أعنف الحرائق عندما نشبت النيران في سوق القيصيرية ما أدى إلى احتراق 227 محلا و7 مخازن، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ.

وبهذا الشأن أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت إن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، اضافة الى شبكة الكهرباء في أربيل.