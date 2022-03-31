أربيل ترصد مخالفات قانونية بفيديوات لمشاهير على التواصل وتحرك شكاوى ضدهم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، رصدها مخالفات لقواعد السير لدى مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامهم بنشرها على صفحات تلك المواقع.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه خلال الفترة الأخيرة يُلاحظ ظهور مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم اسم (عارض أزياء، أو عارضة أزياء "موديل" أو يوتيوبر، وسنايبر وفايبر) وهم يلتقطون مقاطع فيديو لأنفسهم أثناء القيادة وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي ينتهكون بها قواعد وقوانين السير".

وأوضحت أن هذا الفعل "يشكل حافزا للآخرين للنظر إليهم وتكرار نفس المخالفة"، مشددة على أن "كل مخالفة لقانون المرور هي احتمال وقوع حادث مروري، وأننا مسؤولون عن الحد من الحوادث المرورية والكوارث، لذلك نعتبر أنه من واجبنا تسجيل شكاوى ضد هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم على ما يقومون به.

وتابعت المديرية في بيانها "نحن نعمل حاليا بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ونتواصل مع محكمة التحقيق في أربيل لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء".