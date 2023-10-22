أربيل تؤشر تراجعاً في هجمات الكلاب الضالة على المواطنين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، انخفاض حالات الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من قبل الكلاب الضالة الى ما نسبته 30 بالمئة بسبب عملية جمعها ونقلها إلى مراكز إيواء خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم بإشراف المحافظ أوميد خوشناو، وبحضور هيمن سيد قادر نائب المحافظ في ديوان المحافظة لمتابعة عملية جمع الكلاب الضالة داخل المدينة وخارجها وتقليلها ومنع انتشارها في الشوارع والاسواق والاماكن العامة ونقلها الى مراكز ايواء في اربيل.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أنه وفقا للإحصاءات الصحية في محافظة أربيل، فإن عدد الهجمات والعضات من قبل الكلاب الضالة قد انخفضت بنسبة 30 ٪.

وأكد البيان أن وجود الكلاب الضالة في المناطق السكنية للمواطنين، بصرف النظر عن كونها سببا في انتشار الأمراض المعدية، هي ظاهرة غير حضارية وانتشارها ايضا يسبب خطرا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال.

ونوه البيان إلى أنه الآن بدأت حملة جمع الكلاب الضالة في محافظة أربيل ولغاية الآن تم جمع أكثر من 1000 كلب ضال ونقلها إلى مراكز الإيواء في أربيل.