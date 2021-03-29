أربيل تؤشر تجاوباً لتجاوز "المرحلة الصعبة" من وباء كورونا

شفق نيوز/ اكدت محافظة اربيل، يوم الاثنين، ان جميع القوات الامنية تولت أداء مهماتها بتنفيذ قرارات غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة الى وجود تعاون ملحوظ من جانب المواطنين من اجل اجتياز هذه "المرحلة الصعبة" من انتشار الفيروس المتحول.

وجاء في بيان لمحافظ اربيل اميد خوشناو ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بشأن رسالة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وقلقه لتصاعد نسب الاصابة بفيروس كورونا وطلبه من المحافظات الاربع في الاقليم القيام بواجباتها تجاه مواطني الاقليم، فان محافظة اربيل تطمئن بارزاني والمواطنين وابناء المدينة بان غرفة عمليات المحافظة تبذل قصارى جهودها لحماية الامن الصحي والسلامة العامة في المدينة".

وأشارت المحافظة إلى أن "الفيروس المتحول ينتشر بصورة سريعة وتزداد مخاطره على المواطنين يوما بعد يوم ووصلت لمرحلة خطيرة، لذلك فإن جميع الاطراف مدعوة كجزء من الواجب الوطني والقومي ان يلتزموا باقصى درجات الشعور بالمسؤولية من احل سلامة الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية واجراءات الوقاية وارتداء الكمامات".

وأضافت أن "الادارة المحلية في المحافظة تجدد التأكيد بانها كدأبها في خدمة المواطنين وتواصل الليل بالنهار لحماية صحة وسلامة الجميع في اربيل العاصمة".

وعبرت المحافظة عن شكرها لجميع القوات المحلية بعد صدور بيان الليلة الماضية الصادر عن غرفة عمليات المحافظة كونها ساهمت في نشر الوعي بين المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية وخصوصا ارتداء الكمامات.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة "أسفرت عن نتيجة وانعكاس ايجابي في الالتزام والتعاون من جانب المواطنين".

وقالت المحافظة أنها "على ثقة انه بتعاون وصمود ودعم المواطنين والتزامهم بالقرارات والتوصيات التي تصدرها غرفة العمليات واجراءات الوقاية والتوصيات الصحية فانه كما تمكنت سابقا من اجتياز المرحلة الاصعب فانها ستجتاز هذه المرحلة الصعبة ايضا وستخرج منها بالسلامة والنجاح".