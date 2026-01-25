أربيل تُسيّر قافلة مساعدات جديدة إلى كورد سوريا وتحصي اجمالي التبرعات (صور)

شفق نيوز/ أربيل

أعلنت محافظة أربيل، يوم الأحد، عن انطلاق قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية باتجاه مناطق شمال سوريا، مؤكدة وصول إجمالي الشاحنات المرسلة منذ انطلاق الحملة إلى أكثر من 150 (شاحنة).

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، أن 32 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية انطلقت اليوم من مركز الحملة في المحافظة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "حتى اللحظة، وصلت أكثر من 140 شاحنة محملة بالمساعدات المقدمة من أهالي إقليم كوردستان وأربيل إلى شمال سوريا (روج آفا) عبر قنوات ومسارات مختلفة"،

وأشار إلى أن جميع هذه المساعدات التي جُمعت من المؤسسات والمنظمات والجهات المختلفة يتم تسليمها وإرسالها بالتنسيق عبر مؤسسة بارزاني الخيرية.

من جانبه، أوضح آسو حسن، مشرف تسلم ونقل المساعدات في مؤسسة بارزاني الخيرية لوكالة شفق نيوز ، تفاصيل الحركة المرورية للشاحنات قائلاً: في اليوم الأول لانطلاق الحملة، عبرت 67 شاحنة إلى داخل غرب كوردستان، مردفا بالقول، إن إجمالي الشاحنات التي وصلت منذ بداية التوترات الأخيرة وحتى اليوم بلغ 143 شاحنة موثقة لدى المؤسسة.

وأضاف أن، هناك شركات ومؤسسات تجارية واقتصادية تقوم بإرسال المساعدات بشكل مباشر عبر معبر فيشخابور الحدودي بعد الحصول على التراخيص اللازمة، دون تسليمها للمراكز الرسمية للحملة.

وعلى صعيد التبرعات النقدية، كشف محافظ أربيل عن جمع مبالغ مالية كبيرة لدعم المتضررين: " تم جمع أكثر من 500 مليون دينار عراقي كتبرعات مادية في حملة أربيل فقط، ويجري العمل على تحويل هذه المبالغ إلى مستلزمات واحتياجات ضرورية لإرسالها فوراً، حيث ساهمت غرفة تجارة وصناعة أربيل لوحدها بمبلغ 50 مليون دينار".

وأكد القائمون على الحملة أن باب التبرعات لا يزال مفتوحاً، مع استمرار تدفق قوافل الدعم لإغاثة المواطنين الكورد .