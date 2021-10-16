أربيل تُسيّر دوريات للشرطة مع وكلاء بيع غاز الطهي: الأزمة ستنتهي بهذا الموعد

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، تسيير دوريات للشرطة المحلية مع وكلاء بيع اسطوانات غاز الطهي بهدف منع احتكار الأسعار التي ارتفعت مؤخراً جراء النقص الحاصل بهذه المادة.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمت معالجة مشكلة غاز الطهي، ونحن على اتصال مع وزارة الثروات الطبيعية بالعمل على توفير الغاز.

وأضاف "نتابع الوضع وتم اتخاذ الاجراءات مع الذين يحاولون رفع السعر ومن اليوم وصاعدا سيرافق رجال الشرطة وكيل بيع الغاز لمنع احتكار الأسعار وعدم رفعها".

وتابع خوشناو بالقول إنه "لا توجد أزمة غاز، وانه مع انتهاء عمليات الصيانة لمحطات الإنتاج سيعود كل شيء الى وضعه الطبيعي".

واختتم المحافظ قائلا: يوميا 20 شاحنة لنقل الغاز تدخل الى اربيل ويوم امس اتفقنا على إدخال 150 طنا من الغاز، ولكن وصل 120 طنا، قائلا: نؤكد انه خلال اسبوعين ستنتهي الازمة.

ويشكو سكان الإقليم من ارتفاع اسعار مادة البنزين النوع العادي إلى أكثر من 750 دينارا عراقيا في وقت ارتفع فيه سعر البرميل الواحد من النفط الأبيض إلى 150 الف دينار، فيما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 15 الفا بالتزامن مع اقتراب حلول فصل الشتاء.