أربيل.. تأسيس جمعية لتطوير قطاع الزراعة والتنسيق مع الدول المانحة لدعم الفلاحين

شفق نيوز/ أُعلن في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن إنشاء جمعية (آودير) التعاونية لتطوير الزراعة في إقليم كوردستان، فيما بيّن القائمون عليها أن أهدافها تطوير قطاع الزراعة في الإقليم والتنسيق مع الدول المانحة لدعم الفلاحين.

وقال رئيس الجمعية بشار مشيل في حديث لوكالة شفق نيوز" تم الإعلان، اليوم، عن انشاء جمعية (آودير) التعاونية لتطوير الزراعة في إقليم كوردستان العراق"، مبينا ان "هناك مجموعة من الخبراء والأساتذة والدكاترة الذين كانت لهم خبرة في السنين الماضية تمت الاستفادة من خبراتهم عبر الانضمام لهذه الجمعية".

وأضاف انه "من اهداف الجمعية هي دعم وتشجيع الفلاحين على استكمال عملهم وكيفية الحصول على الدعم المالي من الدول المانحة والمنظمات التي تدعم القطاع الزراعي والبيئة"، مبينا ان "هذه الجمعية سيكون لها دور بارز في التنسيق بين هذه الدول وقطاع الفلاحين في إقليم كوردستان".