أربيل تُحيي يومها البيئي بتوزيع آلاف الأكياس الورقية (صور)

شفق نيوز- أربيل

أطلقت محافظة أربيل، يوم الاثنين، حملة بيئية واسعة تضمنت توزيع أكثر من 10 آلاف كيس ورقي على أفران الصمون والمخابز والمواطنين، وذلك ضمن فعاليات "يوم بيئة أربيل" السنوي.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في كلمة له خلال مشاركته في الحملة، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "توزيع الأكياس الورقية ليس الخطوة الأولى لحماية البيئة، لكنه يمثل واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية"، مؤكداً ضرورة أن تتحول هذه المبادرة إلى ثقافة وتقاليد مجتمعية عامة يستفيد منها الجميع للحد من مخاطر البلاستيك.

وأوضح أن الحملة تُنفذ بالتنسيق بين كافة المؤسسات ذات الصلة في الحكومة المحلية، وبمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، داعياً سكان المحافظة إلى "أخذ زمام المبادرة والحفاظ على نظافة بيئتهم كونهم الشريك الأساسي في إنجاح أي مشروع خدمي".

وفيما يخص الواقع البيئي للمدينة، أشار المحافظ، إلى أن "الوضع البيئي في أربيل شهد تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى الطموح الذي ننشده"، مشيراً إلى استمرار الجهود للوصول إلى بيئة مثالية تليق بواقع العاصمة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار برلمان كوردستان وتوجيهات مجلس وزراء الإقليم، التي خصصت يوماً بيئياً لكل محافظة، حيث انطلقت فعاليات أربيل في الـ22 من شباط/فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع كامل.