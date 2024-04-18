أربيل تُحيي اليوم العالمي للتراث بعرض "ساعات" المعلمين القدامى "صور"

شفق نيوز/ أقام المتحف التربوي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مراسم إحياء اليوم العالمي للتراث.

وقال مدير المتحف التربوي في اربيل، اوميد برزنجي، لوكالة شفق نيوز ، ان "المتحف يقيم كل عام في 18 نيسان مراسم لإحياء اليوم العالمي للتراث، حيث خُصص هذا اليوم من قبل المجلس العالمي للتراث والمباني وايدته منظمات دولية و الامم المتحدة ايضا، وهذا السنة خصصنا الفعالية للساعات اليدوية و الجدارية الخاصة بحياة المعلمين في مدينة اربيل".

وأضاف أن "الساعة كانت جزءاً مهماً من حياة المعلم في ذلك الوقت حيث كان المعلمون في القرى قديما هم الوحيدون الذين يرتدون الساعات والناس تعرف الوقت منهم إذ كانت اوقات الدرس وانتهائه تعتمد على الساعة اليدوية و الجدارية للمعلمين لذا فهي تعتبر جزءاً من التراث العالمي للمعلمين".

وتابع برزنجي ان "الساعات التي شاركنا بها في هذه الفعالية اليوم هي تعود لشخصيات بارزة في مدينة اربيل، او ساعات تدل على علامة تجارية عالمية أو الساعات القديمة وعرضنا أكثر من 30 ساعة".

من جانبها قالت گولهاد موسى الصفار ( مشاركة في المراسم ) للوكالة، ان "احياء هذه الذكرى اليوم مهمة كدلالة على التقدير للمعلمين و جهودهم حيث يتم عرض العديد من الساعات التي تعود لشخصيات في اربيل، وانا شاركت بساعة جدارية قديمة".

وقال مراسلنا، ان "المراسم التي اقامها المتحف التربوي في اربيل، شارك فيه عدد من المعلمين والمعلمات القدامى في المدينة الذين درَّسوا في هذه المدرسة او غيرها من المدارس القديمة".