أربيل تُحصي 300 ضربة جوية منذ بدء التصعيد

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الجمعة، عن حصيلة رسمية "ثقيلة" للهجمات التي طالت عاصمة إقليم كوردستان، مؤكداً أن المدينة وضواحيها تعرضت لنحو 300 ضربة جوية وصاروخية منذ اندلاع موجة التصعيد الأخيرة في المنطقة.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده عقب أدائه صلاة العيد، إن إقليم كوردستان تعرض لسلسلة من الهجمات "غير المبررة" منذ بدء التوترات الراهنة، مشدداً على أن الإقليم "ليس طرفاً في الصراعات القائمة" ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

وأوضح المحافظ أن أربيل، بصفتها مركز الثقل السياسي والإداري للإقليم، نالت "الحصة الأكبر" من هذه الاستهدافات التي بلغت في مجموعها قرابة 300 هجوم.