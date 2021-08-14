أربيل.. توقيع كتاب لعايدة بدر عن الديانة الايزيدية

شفق نيوز/ جرت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، عرض وحفل توقيع لكتاب عايدة بدر عن الديانة الايزيدية بحضور نخبة من المثقفين.

وقالت عايدة بدر، خلال المناسبة، التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كتابي هو أطروحة دكتوراه وقبل هذا كانت لي زيارات للعراق وكوردستان، وكانت سعادتي ان يتحول كتابي الى اطروحة دكتوراه للبحث في الديانتين الزرادشتية والايزيدية".

وأضافت، "بدأت الدراسة بالكتاب حوالي عام 2011 وكانت صدفة دخولي لموقع بحزاني الذي يعنى بالشؤون الايزيدية وهي ديانة غريبة في مصر ودفعني الفضول للبحث عنها".

وتابعت بدر، أن "كتاب (اثر الديانة الزردشتية على الديانة الايزيدية ) برؤيتي البسيطة اعتقد ان الديانة الايزيدية بحاجة الى تعمق اكثر وهم يتدينون بديانة قديمة وحاولت أن اثبت من خلال كتابي ان الايزيدية اقدم من الزرادشتية، وهي ديانة القبائل الهندو ارية التي هجرت باتجاه الهضبة الايرانية ومن ضمنها كوردستان وتركيا وتأثرت بعد ذلك بالاديان المحيطة بها وخاصة انها كانت واقعة بين الديانتين المسيحية والايزيدية".

وقالت ايضا، إن "الديانة الايزيدية هي ديانة قديمة وربما لم يحالفها الحظ في تدوين اقوالها الدينية عبر التاريخ".