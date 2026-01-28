أربيل توقف شركات البث بعد استغلالها من قنوات عراقية وأجنبية لـ"إثارة الفتن"

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان، عبر المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر، يوم الأربعاء، تعميماً موجهاً إلى شركات البث في الإقليم، يقضي بإيقاف بث القنوات العربية والأجنبية على تردداتها، استناداً إلى التعليمات رقم (1) لسنة 2014.

وذكرت المديرية، في كتابها المرقم 2725 والمؤرخ 28 كانون الثاني/ يناير 2026، والموجه إلى جميع شركات البث، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بالإشارة إلى الفقرات (1) و(3) و(9) من البند (3) من المادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2014 الخاصة بتنظيم فضاء الترددات في إقليم كوردستان، نُعلمكم بضرورة إيقاف بث القنوات الأجنبية والعربية على تردداتكم، ولا سيما تلك القنوات التي أصبحت، في الظروف الراهنة التي يمر بها الإقليم، سبباً في إثارة الفوضى وتهديد السلم المجتمعي والإساءة إلى الأمة الكوردية".

وأضافت المديرية أن الاستمرار في بث تلك القنوات يُعد مخالفاً للتعليمات المشار إليها أعلاه، وكذلك مخالفاً لأحكام المادة (2/ه) من التعليمات ذاتها، المتعلقة بمنح التراخيص وتوفير الترددات.

وأكدت أن الترددات الممنوحة يجب أن تُخصص حصراً لبث القنوات المحلية، مشددة على ضرورة التزام شركات البث بالضوابط والتعليمات النافذة، تفادياً للمساءلة القانونية.

وحذر مختصون في الشأن الإعلامي في تصريحات لمراسل وكالة شفق نيوز، من قيام بعض القنوات الفضائية العربية والأجنبية، بما فيها قنوات عراقية، ببث برامج ولقاءات مباشرة من داخل إقليم كوردستان دون امتلاكها إجازات رسمية أو مكاتب معتمدة في الإقليم.

وأوضح المختصون أن هذه القنوات تعتمد في بثها على شركات محلية مجازة في إقليم كوردستان، يُسمح لها قانونياً بالبث داخل الإقليم وضمن قنوات محددة فقط، إلا أن بعض الفضائيات تستغل هذا الإطار القانوني لتجاوز الضوابط المعمول بها.

وأشاروا إلى أن عدداً من هذه القنوات يتعمد توظيف هذا النوع من البث لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وبث الفوضى داخل إقليم كوردستان، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين الإعلامية النافذة للحفاظ على السلم المجتمعي ومنع استغلال المنصات الإعلامية لأغراض تحريضية أو غير مهنية.