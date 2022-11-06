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أربيل توضح أسباب ارتفاع اجور المولدات الاهلية مقارنة بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-06T07:45:34+0000
أربيل توضح أسباب ارتفاع اجور المولدات الاهلية مقارنة بالسليمانية

شفق نيوز/ أوضحت محافظة اربيل، يوم الاحد، اسباب ارتفاع اجور المولدات الاهلية مقارنة بالسليمانية.

وقال رئيس لجنة المولدات الاهلية في محافظة اربيل قارمان مولود لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الامبير الواحد في اربيل للشهر العاشر كان من 11 الى 12 الف و500 دينار عراقي بينما كان سعر الامبير في السليمانية خلال نفس الشهر من 7 الى 9 الاف دينار عراقي ".

واضاف ان "السبب وراء هذا الاختلاف في الأسعار هو أن نسبة التزويد من قبل المولدات الاهلية في اربيل كانت 219 ساعة خلال الشهر الماضي بينما كانت النسبة في السليمانية تتراوح بين 130 الى 155 ساعة خلال الشهر نفسه"، مشيرا الى ان "هذا الامر رفع اسعار الامبير في محافظة اربيل".

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