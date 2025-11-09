أربيل.. توزيع 16 ألف قطعة أرض جديدة على الموظفين

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، توزيع 16 ألف قطعة أرض جديدة على الموظفين في نواحي داراتو وبنسلاوة وكەسنازان في محافظة أربيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مسؤولو إدارة أربيل ووزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المدير العام لبلديات محافظة أربيل مريوان حاكم هادي، في المؤتمر إنّه "خلال المراحل السابقة تم توزيع أكثر من 17 ألف قطعة أرض على الموظفين في مناطق أخرى من أطراف أربيل، واليوم يُستكمل المشروع بتوزيع 16 ألف قطعة إضافية على موظفي هذه المناطق".

وأوضح هادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرارات حكومة إقليم كوردستان التي أعادت تفعيل مشروع توزيع الأراضي بعد توقف دام نحو 15 عاماً، مؤكداً أن وزارة البلديات أنجزت جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار على أرض الواقع.

وأضاف أن العمل مستمر لضمان شمول جميع المستحقين ضمن خطة توزيع الأراضي على موظفي إقليم كوردستان خلال المراحل المقبلة.

وكانت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، توزيع ألف قطعة أرض سكنية على الموظفين ضمن حدود محافظة أربيل، فيما أكدت توزيع 16 ألف قطعة إضافية في المرحلة المقبلة.

وقال وزير البلديات ساسان عوني، في مؤتمر صحفي عقده حينها، إن من بين نحو 470 ألف موظف مشمولين بالاستفادة من مشروع توزيع الأراضي السكنية، هناك أكثر من 200 ألف موظف ضمن حدود محافظة أربيل، مضيفاً أن عدداً من مراحل التوزيع نُفذت بالفعل خلال الفترات السابقة.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد قرر في 27 آذار/مارس 2024، توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقاً من منحها، ونُشر القرار في 28 أيار/مايو 2024 في صحيفة وقائع كوردستان.