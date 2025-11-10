أربيل.. توزيع أكثر من 4 آلاف قطعة أرض على الموظفين

شفق نيوز- أربيل

شهدت رئاسة بلدية أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اطلاق المرحلة الرابعة من عملية توزيع قطع الأراضي على الموظفين ضمن حدود محافظة أربيل، حيث تم توزيع أكثر من أربعة آلاف قطعة أرض على المستحقين.

وقال وزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عملية توزيع الأراضي تأتي في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتقدير الخدمة العسكرية والمدنية، وتوفير حقوق الذين خدموا في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "الهدف من المشروع هو تمكين الموظفين من الاستفادة من حقوقهم القانونية وفق قانون الخدمة العسكرية والمدنية في كوردستان".

وأضاف عوني، أن "الحكومة صادقت على منح 470 ألف قطعة أرض لموظفي كوردستان في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، وقد تم تنفيذ العملية على مراحل عدة، وما زال المشروع مستمراً".

وأشار إلى أن "هناك قوائم جديدة من الموظفين بانتظار استلام قطع الأراضي، وستستمر عملية التوزيع إلى أن يحصل جميع المستحقين على أراضيهم".

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس الأحد، توزيع 16 ألف قطعة أرض جديدة على الموظفين في نواحي داراتو وبنسلاوة وكەسنازان في محافظة أربيل.