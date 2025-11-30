أربيل.. توزيع جائزة "قلات" لأفضل مشروع هندسي وتراثي (صور)

شفق نيوز- أربيل

وزّع مركز كوردستان للفن والتراث، يوم الأحد، جائزة قلات (القلعة) في مدينة أربيل، لأفضل مشروع هندسي وتراثي.

وجاء ذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قاعة سعد عبدالله بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والفنية والمهتمين بالشأن التراثي والهندسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحفل شهد تقديم عروض تعريفية بالمشاريع المتنافسة، والتي جسّدت مزيجاً من الابتكار الهندسي والمحافظة على الهوية المعمارية لمدينة أربيل.

كما تم تكريم الفائزين بعد تقييم شامل أجرته لجنة مختصة ضمّت خبراء في الهندسة المعمارية والتراث الثقافي.

وأضاف أن، المراسم شهدت حضور عدد من الفنانين والباحثين والمهندسين، الذين أكدوا أهمية الجائزة في دعم المبادرات التي تسهم في صون الإرث العمراني للمدينة، وتعزيز الاهتمام بالمشاريع التي تجمع بين الحداثة والهوية التاريخية.

وأكد منظمو الفعالية أن جائزة "قلات" باتت منصة سنوية لتحفيز المبدعين على تقديم مشاريع نوعية تعكس جماليات التراث الكوردي وتساهم في تطوير البنية العمرانية بأسلوب يحترم الأصالة.