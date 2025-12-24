أربيل توزع 2000 قطعة أرض على الموظفين

شفق نيوز - أربيل

أعلنت رئاسة بلدية أربيل، يوم الأربعاء، توزيع ألفي قطعة أرض جديدة على موظفي إقليم كوردستان، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع توزيع الأراضي السكنية.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه المرحلة تمثل الخامسة من مشروع توزيع الأراضي، حيث جرى حتى الآن توزيع أكثر من 30 ألف قطعة داخل مدينة أربيل، وأكثر من 30 ألف قطعة أخرى خارج المدنية، ليصل المجموع الكلي إلى أكثر من 60 ألف قطعة أرض".

وأوضح أن "عملية التوزيع مخصصة بشكل أساسي لموظفي الدوائر الحكومية في محافظة أربيل"، مؤكداً أن "المراحل ستستمر لحين شمول جميع موظفي المحافظة".

وأضاف أن "الجهات المعنية تعمل حالياً على التحضير لتوزيع الأراضي على موظفي العقود والمؤقتين، وذلك استناداً إلى قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان"، مبيناً أن "هذا الإجراء سيتم بعد استكمال توزيع الأراضي على الموظفين الدائمين، ثم الانتقال لاحقاً إلى موظفي العقود والمؤقتين".