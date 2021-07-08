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أربيل توجه طلبا لبغداد والتحالف الدولي ازاء الهجمات المتكررة: الإدانة لا تكفي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T07:55:45+0000
أربيل توجه طلبا لبغداد والتحالف الدولي ازاء الهجمات المتكررة: الإدانة لا تكفي

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة المحلية في أربيل أوميد خوشناو يوم الخميس الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي أن يكون لهما "موقف حازم" إزاء الهجمات المتكررة التي تتعرض لها عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خوشناو خلال اجتماعه مع القائممقامية ومديري النواحي في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال خوشناو خلال المؤتمر، "تم تخصيص اكثر من ستة مليارات وستمائة مليون دينار لتقديم الخدمات في اربيل وبالاخص للأحياء الشعبية التي تعاني نقصا في الخدمات".

وأوضح أن هذه المبالغ سوف تخصص اغلبها للأحياء الفقيرة في المدينة.

وحول استهداف اربيل الأخير قال خوشناو: ينبغي أن يكون للحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي موقف حازم في العمل على وقف هذه الهجمات وألّا تكتفيا بإصدار بيانات الإدانة فقط.

وأضاف أنه لغاية الآن التحقيقات جارية لمعرفة المكان الذي انطلقت منه هذه المسيرة واكيد بعد إكمال التحقيقات سوف يتم الاعلان عن جميع التفاصيل.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء السادس من شهر تموز، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة مفخخة.

و اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت يوم الأربعاء الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مساء أمس يدفع بالعراق "نحو المجهول".

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