أربيل توجه تحذيراً لسكان ضفاف نهر الزاب الكبير بعد ارتفاع مناسيب المياه (صور)

شفق نيوز/ دعت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، سكان بلدات وقرى ضفاف نهر الزاب الكبير إلى عدم الإقتراب من النهر بعد ارتفاع مناسيب المياه فيه جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية.

وقالت الحكومة المحلية في بيان اليوم، إنه "نظراً لوصول الكثير من المياه إلى فروع و روافد نهر الزاب الكبير مما أدى إلى زيادة في مناسيب المياه نسترعي انتباه سكان قرى وبلدات ضفاف النهر والمواطنين كافة بالابتعاد عن الزاب الكبير، وعدم الأقتراب منه بأي شكل من الأشكال".

وتشهد محافظات اقليم كوردستان موجة امطار غزيرة بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء.