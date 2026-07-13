أربيل توجه الداخلية الكوردستانية وأمن الإقليم بالعمل المشترك مع بغداد لمحاسبة الفاسدين

شفق نيوز- أربيل

وجهت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الكوردستانية بالعمل المشترك مع السلطات الاتحادية لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين به.

وذكر بيان لمكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا التوجيه يأتي في إطار "التعاون والتنسيق القوي والمستمر" بين رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، والجهات المعنية والمؤسسات في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ووجه بارزاني، بحسب البيان، وزارة الداخلية ومؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان بالعمل المشترك مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية، ونتيجة لهذا التعاون بين الجانبين، وضمن حملة مكافحة الفساد وحماية المال العام، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفسدين وإلقاء القبض عليهم، واسترداد كميات كبيرة من الأموال والذهب والممتلكات والأصول وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وفي هذا السياق، وفي آخر عملية من هذا النوع، قامت الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بتسليم 358 كيلوغراماً من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية العراقية.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان استمرارها في تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمواجهة المفسدين، ووضع حد لهدر المال العام، وترسيخ النزاهة وسيادة القانون.