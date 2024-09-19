أربيل تواجه موسم الأمطار بعدّة مشاريع: الشتاء سيكون مختلفاً

شفق نيوز/ اكد محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الخميس، اتخاذ الاجراءات اللازمة استعدادا لموسم الامطار.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشاريع التي أنجزت كان لها دور في التقليل من مشاكل المياه مقارنة مع السنوات الماضية".

وأضاف أن "تكلفة المشاريع كانت 18 مليار دينار اضافة الى ملياري دينار من رئيس الحكومة اذ تم انجاز 451 مشروعا من مختلف الجوانب لحل مشكلة المياه".

واكد خوشناو، "اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية استعدادا لموسم الامطار من خلال تنظيف العديد من المجاري وغيرها من الإجراءات".

وتابع محافظ أربيل، أن "المشاريع مستمرة ونتمنى من خلالها الحد من مخاطر الفيضانات"، مشيرا الى ان "فصل الشتاء هذا العام سيكون مختلفا عن السنوات الماضية بسبب اتخاذ الإجراءات".