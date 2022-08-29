أربيل تواجه شح مياه الشرب بحفر عشرات الآبار

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توفير الميزانية لحفر 104 آبار في أربيل و34 بئراً في ضواحي المدينة، بعضها عبارة عن آبار بديلة جفت، وذلك لغرض مواجهة شح المياه.

ويأتي ذلك، بعد موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على حفر 138 بئراً من أجل حل مشكلة نقص المياه مؤقتاً، والحد من آثار الجفاف وتوفير مياه الشرب في أربيل عاصمة الإقليم.

ونقل بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، ورد لوكالة شفق نيوز، عن مشرف الآبار في مديرية مياه أربيل سيروان تحسين صابر، تأكيده "حفر 48 بئراً من أصل 104 آبار في وسط مدينة أربيل، وبلغت تكلفتها 5 مليارات و882 مليوناً و240 ألف دينار".

وأضاف صابر، أن "بعض هذه الآبار الجديدة هي بديلة عن مثيلتها التي جف الماء فيها في مركز مدينة أربيل وضواحيها، ومنها حفر سبعة آبار سيتم الانتهاء منها قريباً، ومن المخطط أيضًا حفر 14 بئراً أخرى".

وأكد بيان حكومة كوردستان "إنفاق مليارين و861 مليونا و684 ألف دينار، لأجل حفر الآبار، ومن المقرر أن تكتمل العملية نهاية العام".

وبشأن عملية حفر الابار في ضواحي المدينة، أوضح مدير ماء ضواحي أربيل، ريزان سعدي عزيز، بحسب البيان، أن "التوقعات كانت في البداية تشير إلى أن نحو 30 إلى 40 بئراً قد جفت في الضواحي، وارتفع عددها في شهر حزيران إلى 50 بئرا".

وتابع عزيز: "20 بئرا أخرى جفت حتى الآن، ووصل نحو 30 بئراً إلى الحد الذي لا يمكن معه سحب الماء منها، وهي تمضي نحو الجفاف التام".

وبين أن "بعد قرار حكومة الاقليم، بدأت عملية حفر الآبار، وأن اتمام هذا المشروع بحاجة إلى دعم كامل من الحكومة لأن هناك حاجة إلى مبلغ مليار و700 مليون دينار لأجل حفر 34 بئرا في ضواحي أربيل، وتم صرف مليار و150 مليون دينار منه لغاية الآن".

ونوه البيان، إلى أن "مسألة توعية المواطنين بعملية هدر الماء امر بالغ الاهمية ، لذلك طالبت دوائر الماء في ضواحي اربيل رجال الدين ومدراء ومدرسي ومعلمي المدارس والمواطنين ايلاء الاهمية بالتوعية ليكون لهم دور في هذا المجال".

وخلص بيان حكومة إقليم كوردستان، إلى القول إن "نحو 70% من الآبار التي يتم إنشاؤها الآن هي آبار بديلة و30% منها آبار جديدة"، مشيراً إلى أن "من بين الآبار الـ34 التي يتم حفرها في الضواحي، تم حفر 27 منها، ومنها 24 بئراً استكمل العمل فيها وتم تشغيل 14 منها، حتى الآن".