أربيل تواجه شح المياه بمشروع لحصاد الأمطار وتغذية المخزون الجوفي

شفق نيوز- اربيل

أعلنت ادارة محافظة أربيل، يوم الاثنين، عن المباشرة بتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى حماية المياه الجوفية عبر استغلال مياه الأمطار المتساقطة على أسطح المباني وإعادة ضخها في باطن الأرض، ضمن خطط مواجهة التغير المناخي وتراجع الموارد المائية.

وذكرت إدارة المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشروع يعتمد على جمع مياه الأمطار من أسطح المباني وتوجيهها عبر نظام ترشيح خاص، ثم ضخها إلى باطن الأرض من خلال آبار تخصصية وأحواض عميقة مبطنة بالحصى والأحجار الكبيرة لضمان تصفية المياه تدريجياً قبل وصولها إلى الطبقات الجوفية.

وأضافت أن النظام يهدف إلى الحد من هدر مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي، وتحويلها إلى مصدر لدعم المخزون الطبيعي للمياه الجوفية، ولا سيما مع تراجع مناسيبها خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت المحافظة أن المشروع يأتي ضمن رؤية لحماية الثروة المائية وتعزيز استدامة الموارد، مشيرة إلى أهمية تعميم هذا النموذج على المباني الحكومية والمنشآت الأخرى في أربيل، تمهيداً لتطبيقه على نطاق أوسع داخل إقليم كوردستان.

ويُنظر إلى المشروع، وفق البيان، بوصفه أحد الحلول الحديثة للتكيف مع شح المياه، والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.