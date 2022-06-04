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أربيل تواجه أزمة ماء الشرب بتخصيصات مالية وإجراءات إدارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-04T14:14:32+0000
أربيل تواجه أزمة ماء الشرب بتخصيصات مالية وإجراءات إدارية

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اوميد خوشناو، يوم السبت، عن تخصيص اربعة مليارات دينار لحفر لمعالجة المشاكل الفنية في شبكات المياه بالتزامن مع حلول فصل الصيف.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "تم اخذ القرار وتخصيص الأموال لحفر 138 بئراً في أربيل مع تخصيص اربعة مليارات دينار للمشاكل الفنية في شبكات المياه".

وأضاف "كما تم تشكيل غرفة عمليات تجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع ولها صلاحيات الوزارات لاتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بمواجهة ازمة الماء".

وتابع خوشناو "تم أيضا تشكيل لجنة لايصال الماء الصالح للشرب الى المناطق التي تعاني نقصاً بالماء بسبب إعادة ترميم آبارها"، مؤكدا أن "نائبي المحافظ سيشرفان اعتباراً من يوم غد الأحد على دوائر الماء في مركز المدينة واطراف أربيل ولديهما صلاحيات المحافظ كافة".

واشار الى "ضرورة تنظيم حملات توعية حول ترشيد استهلاك الماء ونحتاج مساعدة كل من المؤسسات الإعلامية ورجال الدين والأكاديميين بهذا الصدد".

وختم بالقول "قررنا القيام بحملة لقطع الماء عن الحدائق التي أنشأها بعض المواطنين أمام منازلهم وكذلك نشدد على محال غسيل السيارات لوضع أجهزة إعادة تدوير الماء".

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