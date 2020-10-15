أربيل تهيء أماكن طبيعية لإحياء المناسبات "السعيدة" للسكان

شفق نيوز/ اطلقت الحكومة المحلية في محافظة اربيل يوم الخميس حملة تشجير تتضمن زراعة أكثر من 60 الف شجرة في المحافظة.

وقال المحافظ فرست صوفي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير البلدات والسياحة، ورئيس هيئة حماية وتحسين البيئة "نعلن اليوم انطلاق حملة للتشجير في اربيل"، مردفا بالقول "نحن نطلق تلك الحملة في فصل الخريف والربيع من كل عام".

واضاف "قررنا في حملة هذا الفصل ان تتم زراعة ما يزيد على 60 الف شجرة وحددنا لها ثلاث مناطق احداها خلف منطقة منارة بمساحة 5 دونمات، والثانية في حي اربيل الجديدة، والثالثة في الحي الثقافي".

وتابع صوفي ان ادارة الحدائق هيأت الاشجار وحفرت الاماكن التي سيتم فيها زراعتها، منوها الى ان "اي مواطن لديه مناسبة سعيدة كعيد ميلاد أو حفل زفاف ولا يمتلك حديقة بمنزله يستطيع زراعة شجرة في تلك المناطق ويطلق عليها اسم المناسبة لتبقى ذكرى راسخة في الاذهان ولكي يقيم في المستقبل المناسبات بظل هذه الشجرة عندما تكبر".