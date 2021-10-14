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أربيل تنوه لتفجيرات في المدينة وتطمئن السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T07:53:56+0000
أربيل تنوه لتفجيرات في المدينة وتطمئن السكان

شفق نيوز/ طمأنت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس سكان مركز المدينة وضواحيها بأن أصوات الانفجارات التي سيسمعونها ناجمة عن تدمير مواد متفجرة وأسلحة منتهية الصلاحية من قبل التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح للصحفيين اليوم، "نطمئن سكان مدينة اربيل وضواحيها بأن هذه الأصوات التي يسمعونها لاعلاقة لها بالهجمات والاعمال الارهابية ولم يقع حادث غير مرغوب به في المحافظة".

وبيّن أن "قوات التحالف الدولي لديها متفجرات واسلحة منتهية الصلاحية سيتم تدميرها مما سيؤدي الى سماع اصوات انفجارات في مدينة أربيل والمناطق المحيطة بها".

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